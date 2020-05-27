Политолог оценил первые 100 дней работы Владислава Шапши

На прошлой неделе исполнилось 100 дней, как Калужскую область возглавил Владислав ШАПША. По этой знаковой отметке обычно признано подводить первые итоги работы нового руководителя.

В среду, 27 мая, политолог Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ прокомментировал первую стодневку врио губернатора.

- Давайте отметим, что это новая волна управленцев, которых президент Путин «взращивает» через свои президентские программы, при этом сам господин Шапша - он не «варяг», а руководил одним из городов в Калужской области, Обнинском, - приводит слова политолога «Газета.ру». - Область он прекрасно знает, и оказалось, что это было в руку со всеми последними событиями с коронавирусом. Потому что Калужская область находится достаточно близко от Москвы, через нее проходят важные магистрали, в том числе — Варшавское шоссе, и много людей, которые живут в области, ездят на работу в Москву, а у москвичей очень много дач в Калужской области.

По мнению Баширова, как раз близость к столице повлияла на быстрый рост количества больных COVID-19 в нашем регионе.

- Но качества господина Шапши, который обладает в том числе и навыками государственного управления в том числе и в чрезвычайных ситуациях, они позволили стабилизировать ситуацию и даже дать Калужской области войти в число тех регионов, которые вице-премьер Голикова назвала наиболее успешно борющимися с коронавирусной пандемией, - заявил специалист Института коммуникационного менеджмента.

Баширов также отметил решения Шапши по мерам социальной поддержки населения и бизнеса.

- На опережение, еще до того, как федеральные власти принимали решения в части налоговых послаблений, арендных платежей и так далее, - подчеркнул политолог. - Экономика Калужской области стоит на нескольких китах - это крупное сборочное производство, переработка и огромный слой малых и средних предприятий, которые работают как на рынке Калужской области, так и соседних областей и Москвы. Мы можем часто увидеть в столице автомашину с калужскими номерами.

Политолог выразил уверенность, что Владислав Шапша будет участвовать в выборах губернатора.

- Мы знаем, что до этого там был губернатор-старожил, и ему удалось обеспечить не только экономически, но и политически стабильную ситуацию. Шапша работает с мэрами, с депутатами, и я думаю, что он должен идти на выборы губернатора и конечно же, он их выиграет, - рассказал эксперт.