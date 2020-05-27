$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Политолог оценил первые 100 дней работы Владислава Шапши

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2020 14:02 6 796
Политолог оценил первые 100 дней работы Владислава Шапши

На прошлой неделе исполнилось 100 дней, как Калужскую область возглавил Владислав ШАПША. По этой знаковой отметке обычно признано подводить первые итоги работы нового руководителя.

В среду, 27 мая, политолог Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ прокомментировал первую стодневку врио губернатора.

- Давайте отметим, что это новая волна управленцев, которых президент Путин «взращивает» через свои президентские программы, при этом сам господин Шапша - он не «варяг», а руководил одним из городов в Калужской области, Обнинском, - приводит слова политолога «Газета.ру». - Область он прекрасно знает, и оказалось, что это было в руку со всеми последними событиями с коронавирусом. Потому что Калужская область находится достаточно близко от Москвы, через нее проходят важные магистрали, в том числе — Варшавское шоссе, и много людей, которые живут в области, ездят на работу в Москву, а у москвичей очень много дач в Калужской области.

По мнению Баширова, как раз близость к столице повлияла на быстрый рост количества больных COVID-19 в нашем регионе.

- Но качества господина Шапши, который обладает в том числе и навыками государственного управления в том числе и в чрезвычайных ситуациях, они позволили стабилизировать ситуацию и даже дать Калужской области войти в число тех регионов, которые вице-премьер Голикова назвала наиболее успешно борющимися с коронавирусной пандемией, - заявил специалист Института коммуникационного менеджмента.

Баширов также отметил решения Шапши по мерам социальной поддержки населения и бизнеса.

- На опережение, еще до того, как федеральные власти принимали решения в части налоговых послаблений, арендных платежей и так далее, - подчеркнул политолог. - Экономика Калужской области стоит на нескольких китах - это крупное сборочное производство, переработка и огромный слой малых и средних предприятий, которые работают как на рынке Калужской области, так и соседних областей и Москвы. Мы можем часто увидеть в столице автомашину с калужскими номерами.

Политолог выразил уверенность, что Владислав Шапша будет участвовать в выборах губернатора.

- Мы знаем, что до этого там был губернатор-старожил, и ему удалось обеспечить не только экономически, но и политически стабильную ситуацию. Шапша работает с мэрами, с депутатами, и я думаю, что он должен идти на выборы губернатора и конечно же, он их выиграет, - рассказал эксперт.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2020 14:02 6 796
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
ЭТНОМИР: выход сотрудников на работу будет поэтапный и максимально безопасный.
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
«Ростелеком» установил максимальное количество камер для юридических лиц
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Когда, на ваш взгляд, завершится эпидемия коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Вызов нарколога на дом: особенности услуги
Почему выгодней и проще шить вещи, чем покупать готовые
Как самостоятельно продвинуть собственный сайт

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru