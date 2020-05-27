Владислав Шапша объявил об участии в выборах

Как мы уже писали, Владислав Шапша в среду, 27 мая, провел пресс-конференцию, приуроченную к 100 дням его нахождения на посту врио губернатора Калужской области.

И в ходе неё сделал свое первое программное заявление. Он официально объявил о том, что примет участие в губернаторских выборах, которые состоятся этой осенью.

- Планирую ли я выдвигать свою кандидатуру на предвыборную гонку? – сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Да, планирую. И это для меня большая ответственность перед жителями Калужской области.

Ранее, напомним, Газета.ру опубликовала экспертное мнение политолога Института коммуникационного менеджмента Марата БАШИРОВА, который напророчил главе региона победу на выборах.

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