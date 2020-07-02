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В Калужской области 70,17% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 02.07.2020 08:50 13 893
В Калужской области 70,17% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию

Избирательная комиссия Калужской области опубликовала предварительные данные по голосованию о принятии поправок в Конституцию РФ.

За изменения Конституции высказались 70,17% (338 748 человек) проголосовавших калужан. Против – 28,99% (140 003). Ещё 4032 бюллетеня признали недействительными.

Явка составила 61,18%.

По предварительным данным избиркома, наибольшая явка наблюдалась в Износковском (89,91%), Перемышльском (85,99%), Хвастовичском (85,29%). Наименьшая – в Обнинске (43,64%), Калуге (47%), Малоярославецком (54,93%) и Дзержинском (57,97%) районах.

Наибольшее количество избирателей, поддержавших принятие поправок в Конституцию в Калужской области, зафиксировано в Спас-Деменском (82,27%), Сухиничском (78,49%), Мещовском (77,38%) и Козельском (76,35%) районах.

Самый маленький процент проголосовавших «За» - в Московском округе Калуги (60,06%), Дзержинском районе (64,65%) и Обнинске (66,93%).

Ранее мы публиковали предварительные данные об итогах голосования.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 02.07.2020 08:50 13 893
Тэги: общество голосование конституция
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