$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 июля

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 01.07.2020 12:02 0 827
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 июля

В Калужской области 30 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6066 до 6117. Болезнь нашли еще у 51 человека, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 95 жителя области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3685

Лечение продолжают 2388 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 611 (-33 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 457 (-7),
  • Боровский район – 277 (-4),
  • Малоярославецкий район – 162 (0),
  • Жуковский район – 156 (-2),
  • Людиновский район – 94 (+7),
  • Дзержинский район – 92 (-6),
  • Кировский район – 90 (-11),
  • Козельский район – 84, (+6)
  • Бабынинский район – 49 (0),
  • Ферзиковский район – 45 (+1),
  • Сухиничский район – 41 (0),
  • Жиздринский район – 33 (+1),
  • Думиничский район – 27 (+2),
  • Юхновский район – 27 (+3),
  • Хвастовичский район – 17 (-1),
  • Мосальский район – 17,
  • Мещовский район – 17 (+1),
  • Ульяновский район – 16 (+1),
  • Тарусский район – 15,
  • Перемышльский район – 14 (-1),
  • Барятинский район – 11,
  • Медынский район – 11,
  • Спас-Деменский район – 10,
  • Куйбышевский район – 8 (-1),
  • Износковский район – 7. 

Тем временем

Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений. Министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора поручили разработать дорожную карту. Подробности.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 01.07.2020 12:02 0 827
Тэги: коронавирус общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор и покупка Смарт терминала в Челябинске
Оборудование для кафе и ресторанов
Горюхин Руслан Евгеньевич, «Стройгазмонтаж» и другие крупные строительные компании в истории нефтегазовой отрасли

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru