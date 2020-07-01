Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 июля

В Калужской области 30 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6066 до 6117. Болезнь нашли еще у 51 человека, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 95 жителя области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3685

Лечение продолжают 2388 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 611 (-33 к предыдущему дню),

Обнинск – 457 (-7),

Боровский район – 277 (-4),

Малоярославецкий район – 162 (0),

Жуковский район – 156 (-2),

Людиновский район – 94 (+7),

Дзержинский район – 92 (-6),

Кировский район – 90 (-11),

Козельский район – 84, (+6)

Бабынинский район – 49 (0),

Ферзиковский район – 45 (+1),

Сухиничский район – 41 (0),

Жиздринский район – 33 (+1),

Думиничский район – 27 (+2),

Юхновский район – 27 (+3),

Хвастовичский район – 17 (-1),

Мосальский район – 17,

Мещовский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 16 (+1),

Тарусский район – 15,

Перемышльский район – 14 (-1),

Барятинский район – 11,

Медынский район – 11,

Спас-Деменский район – 10,

Куйбышевский район – 8 (-1),

Износковский район – 7.

Тем временем

Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений. Министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора поручили разработать дорожную карту. Подробности.