Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 июля

В Калужской области 30 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6066 до 6117. Болезнь нашли еще у 51 человека, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
Список выздоровевших пополнили 95 жителя области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3685
Лечение продолжают 2388 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений. Министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора поручили разработать дорожную карту. Подробности.
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