В Калужской области утонул рыбак

В четверг, 2 июля, в районе деревни Зубово Юхновского района нашли тело 54-летнего мужчины.

По предварительным данным калужского регионального управления Следственного комитета, он рыбачил со своим знакомым, выпал из лодки и утонул.

- В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины, - отмечают в СК. - Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в июне в Боровском районе Калужской области рыбака убило током.

Ещё об одной трагедии сообщалось в Калуге в конце 2019 года. Тогда утонули три человека.

Тем временем

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