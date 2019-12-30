Трагедия на озере: в числе погибших - сотрудник МЧС, спасавший рыбаков

Как мы рассказывали, 29 декабря на озере близ села Жерелево Куйбышевского района утонули три человека. Подробности трагедии рассказали в понедельник, 30 декабря, в областной администрации.

- Погиб сотрудник МЧС, ещё один находится в реанимации, - сказал первый заместитель губернатора Владимир МАЗУР. – Люди просто вышли порыбачить на озеро. Отец и сын гибнут. Гибнет сотрудник МЧС. Четыре человека находятся на лечении – переохлаждение. Сложно судить, что людьми двигало в такой опасный период выходить на лёд.

Как оказалось, сотрудники МЧС бросились спасать тонущих рыбаков.

- Толщина льда - двух сантиметров не было. Трое сотрудников МЧС провалились, самый лёгкий [подполз] с лестницей. И уже когда отца зацепил, хотел вытаскивать, сам провалился вместе с ним и погиб, - пояснили заместителю губернатора.

В пресс-службе МЧС России по Калужской области нам сообщили, что в настоящее время в больнице находятся четыре человека, один из них – сотрудник МЧС.

Погибшего спасателя посмертно представят к награде.