В Калужской области два брата погибли во время пожара

Ночью в среду, 1 июля, трагедия произошла в селе Крапивна Ульяновского района Калужской области.

Загорелся деревянный жилой дом. Огонь уничтожил почти всё строение.

При тушении пожара спасатели нашли тела двух братьев – 37 и 39 лет, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Одной из наиболее вероятных причин возгорания является неосторожность жильцов дома при курении внутри помещения, - отмечают в СК.

Следователи назначили пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования, опрашиваются свидетели и очевидцы.

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