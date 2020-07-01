В жуткой аварии на калужской трассе один человек погиб и семеро пострадали

Около 20:50 во вторник, 30 июня, на 204 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе - примерно в 26 километрах от поворота на Калугу - произошла авария.

По предварительной информации, водитель легкового «Пежо» разворачивался и не пропустил «Рено».

Водитель «Пежо» погиб, рассказали KP40 в управлении МВД по Калужской области.

Различные травмы получили семь человек: женщина и двое детей 14 и 17 лет из «Пежо», а также водитель и три пассажира «Рено».

- Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи, - отмечают в полиции. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

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