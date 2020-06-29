Калужанка провалилась в траншею на пешеходном переходе

В воскресенье, 28 июня, Олеся Апрельских из Калуги не по своей воле искупалась на перекрёстке улиц Луначарского и Вилонова.

Там сейчас проходят ремонтные работы.

- Упала вчера в этот ров во время ливня, когда он был полон воды, - рассказала она 29 июня на странице главы региона в «ВКонтакте». - Фото сделано уже сегодня, вчера этих конусов, естественно, не было, только валяющиеся в грязных лужах ленты, которые просто так не заметишь. Да, я сама виновата в какой-то степени, конечно, не заметила эти ленты в грязи. Приняла рвы за лужи. Но вы действительно считаете это безопасным ограждением? Я была в таком шоке, что даже не поняла, куда я упала, побежала скорее домой переодеваться. Но накрыло меня с головой. Возможно, конечно, так неудачно в ров смогла свалиться, не знаю.

Ров, в который провалилась девушка, во время дождя был заполнен водой.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- При проведении дорожных работ по асфальтированию, был поврежден водопроводный узел, - говорят чиновники. - Сегодня специалисты водоканала провели работы по замене аварийного участка. Работы завершены. Подрядной организации строго указано на обеспечении безопасности граждан. Приносим свои извинения.

Тем временем

В Калужской области устанавливают 10 новых дорожных камер. Подробности.