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В Калужской области устанавливают 10 новых дорожных камер

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 26.06.2020 12:42 14 2205
В Калужской области устанавливают 10 новых дорожных камер

В Ближайшее время на дорогах Калужской области заработают десять новых комплексов фотовидеофиксации. В текущем месяце их начали поэтапно вводить в эксплуатацию, рассказали KP40 в пятницу, 26 июня, в пресс-службе правительства региона.

Как отмечают чиновники, пока определены места для 10 комплексов:

  • «Брянск - Людиново - Киров» А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» на участке км 110+085,
  • «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» на участке км 42+050,
  • «Жуков - микрорайон Протва» на участке км 1+470,
  • «Калуга - Медынь» на участке км 17+950,
  • ул. Советская, д. № 120 в Калуге,
  • Грабцевское шоссе, д. 95 в Калуге,
  • перекресток ул. Гагарина и ул. Королева в Калуге,
  • ул. Курчатова, д. № 22 в Обнинске,
  • пр. Маркса, д.61 в Обнинске,
  • ул. Ленина, д. № 10 в Кирове.

Камеры на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге будут не только фиксировать скорость, но и контролировать проезд на красный, а также остановку у стоп-линий.

Как отмечают в правительстве, в дальнейшем ещё два комплекса купят для Обнинска. Также в планах приобретение трех мобильных комплексов фотовидеофиксации на базе легковых машин.

 

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 26.06.2020 12:42 14 2205
Тэги: авто дороги
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