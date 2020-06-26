В Калужской области устанавливают 10 новых дорожных камер

В Ближайшее время на дорогах Калужской области заработают десять новых комплексов фотовидеофиксации. В текущем месяце их начали поэтапно вводить в эксплуатацию, рассказали KP40 в пятницу, 26 июня, в пресс-службе правительства региона.

Как отмечают чиновники, пока определены места для 10 комплексов:

«Брянск - Людиново - Киров» А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» на участке км 110+085,

«Белоусово - Высокиничи - Серпухов» на участке км 42+050,

«Жуков - микрорайон Протва» на участке км 1+470,

«Калуга - Медынь» на участке км 17+950,

ул. Советская, д. № 120 в Калуге,

Грабцевское шоссе, д. 95 в Калуге,

перекресток ул. Гагарина и ул. Королева в Калуге,

ул. Курчатова, д. № 22 в Обнинске,

пр. Маркса, д.61 в Обнинске,

ул. Ленина, д. № 10 в Кирове.

Камеры на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге будут не только фиксировать скорость, но и контролировать проезд на красный, а также остановку у стоп-линий.

Как отмечают в правительстве, в дальнейшем ещё два комплекса купят для Обнинска. Также в планах приобретение трех мобильных комплексов фотовидеофиксации на базе легковых машин.