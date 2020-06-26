В Калужской области устанавливают 10 новых дорожных камер

В Ближайшее время на дорогах Калужской области заработают десять новых комплексов фотовидеофиксации. В текущем месяце их начали поэтапно вводить в эксплуатацию, рассказали KP40 в пятницу, 26 июня, в пресс-службе правительства региона.
Как отмечают чиновники, пока определены места для 10 комплексов:
Камеры на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге будут не только фиксировать скорость, но и контролировать проезд на красный, а также остановку у стоп-линий.
Как отмечают в правительстве, в дальнейшем ещё два комплекса купят для Обнинска. Также в планах приобретение трех мобильных комплексов фотовидеофиксации на базе легковых машин.
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