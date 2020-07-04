В Калужской области четыре района остались без электричества во время грозы

Вечером в пятницу, 3 июля, гроза обрушилась на Калужскую область. И если в Калуге всё было более-менее спокойно, то жители четырёх районов из-за сильного ветра и поваленных деревьев остались без электричества.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, отключения произошли около 22:30 в Спас-Деменском, Малоярославецком, Жуковском и Боровском районах.

- Сразу после поступления информации о технологических нарушениях на ВЛ 0,4-10 кВ бригады энергетиков направлялись для их устранения, - отмечают в МЧС.

В ликвидации последствий бури участвовали 15 бригад из 40 человек и 16 единиц техники.

Восстановить электроснабжение в пострадавших районах удалось к 5:00 4 июля, рассказали в МЧС.

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