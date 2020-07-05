Ещё один мужчина пропал в Калужской области

В СНТ «Медик» на территории Боровского района Калужской области пропал 78-летний Александр ЛУКИН. В субботу, 4 июля, около 15:00 он ушёл из дома в лес с плетёной корзиной и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
С волонтёрами можно связаться по телефону +79611210060.
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