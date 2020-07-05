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Ещё один мужчина пропал в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2020 00:43 0 301
Ещё один мужчина пропал в Калужской области

В СНТ «Медик» на территории Боровского района Калужской области пропал 78-летний Александр ЛУКИН. В субботу, 4 июля, около 15:00 он ушёл из дома в лес с плетёной корзиной и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост - 175 см,
  • Худощавый,
  • Голубые глаза,
  • Седые волосы,
  • Был одет: коричневая куртка, тельняшка, чёрные спортивные брюки, белая бейсболка, зелёные сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

С волонтёрами можно связаться по телефону +79611210060

Ранее мы рассказывали, что 3 июля в деревне Рамено Мосальского района пропал 59-летний мужчина. Он уехал в лес на мотоцикле.

Также 29 июня в Жуковском районе пропала 65-летняя женщина.

В Калуге с 30 июня ищут 21-летнюю девушку, а в Сухиничском районе - 68-летнего мужчину.

Тем временем

В Калужской области объявили о новом снятии ограничений с 6 июля. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2020 00:43 0 301
Тэги: происшествие лес лиза алерт
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