В Калужской области объявили о новом снятии ограничений

Власти Калужской области приняли решение ещё частично снять ограничения, введённые в нашем регионе в связи с эпидемией коронавируса.
- С понедельника могут начать работу учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, выставочные залы, - сообщил на своей странице в «ВКонтакте» врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Также открываются бани и сауны. Кроме того, для отдыха и оздоровления детей с 6 июля начинают работать пришкольные площадки с дневным пребыванием.
Как отметил Шапша, это решение согласовано с региональным Роспотребнадзором.
Документ о снятии ограничений уже официально опубликован. Это постановление правительства Калужской области №512 от 03.07.2020. Оно вносит изменения в постановление №200 от 17.03.2020.
Ранее руководство Калужской области рассказывало, что детские сады и детские лагеря смогут заработать на третьем этапе снятия ограничений. Переход на него ожидается примерно к 15 июля.
Напомним, второй этап снятия ограничений начался в Калужской области 27 июня. Однако после этого коэффициент распространения коронавируса в нашем регионе начал увеличиваться. На 3 июля он составил 1,11, что не соответствует даже первому этапу. А для третьего нужно, чтобы он не превышал 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.
В субботу, 4 июля, в Калужской области подтвердили смерть от коронавируса ещё у троих человек. Общее количество заболевших выросло до 6272.
Полный текст постановления правительства Калужской области №512 от 03.07.2020:
Тем временем
В Калуге «Форд» врезался в арку рядом с центральным парком. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!