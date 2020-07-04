$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области объявили о новом снятии ограничений

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 04.07.2020 15:25 0 75
В Калужской области объявили о новом снятии ограничений

Власти Калужской области приняли решение ещё частично снять ограничения, введённые в нашем регионе в связи с эпидемией коронавируса.

- С понедельника могут начать работу учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, выставочные залы, - сообщил на своей странице в «ВКонтакте» врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Также открываются бани и сауны. Кроме того, для отдыха и оздоровления детей с 6 июля начинают работать пришкольные площадки с дневным пребыванием.

Как отметил Шапша, это решение согласовано с региональным Роспотребнадзором.

Документ о снятии ограничений уже официально опубликован. Это постановление правительства Калужской области №512 от 03.07.2020. Оно вносит изменения в постановление №200 от 17.03.2020.

Ранее руководство Калужской области рассказывало, что детские сады и детские лагеря смогут заработать на третьем этапе снятия ограничений. Переход на него ожидается примерно к 15 июля.

Напомним, второй этап снятия ограничений начался в Калужской области 27 июня. Однако после этого коэффициент распространения коронавируса в нашем регионе начал увеличиваться. На 3 июля он составил 1,11, что не соответствует даже первому этапу. А для третьего нужно, чтобы он не превышал 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.

В субботу, 4 июля, в Калужской области подтвердили смерть от коронавируса ещё у троих человек. Общее количество заболевших выросло до 6272

Полный текст постановления правительства Калужской области №512 от 03.07.2020:

Тем временем

В Калуге «Форд» врезался в арку рядом с центральным парком. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 04.07.2020 15:25 0 75
Тэги: коронавирус общество статистика владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины обратиться в наркологическую клинику
Мультисервисное предприятие в России
Что важно учесть при покупке защиты для картера

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru