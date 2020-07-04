В Калужской области объявили о новом снятии ограничений

Власти Калужской области приняли решение ещё частично снять ограничения, введённые в нашем регионе в связи с эпидемией коронавируса.

- С понедельника могут начать работу учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, выставочные залы, - сообщил на своей странице в «ВКонтакте» врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Также открываются бани и сауны. Кроме того, для отдыха и оздоровления детей с 6 июля начинают работать пришкольные площадки с дневным пребыванием.

Как отметил Шапша, это решение согласовано с региональным Роспотребнадзором.

Документ о снятии ограничений уже официально опубликован. Это постановление правительства Калужской области №512 от 03.07.2020. Оно вносит изменения в постановление №200 от 17.03.2020.

Ранее руководство Калужской области рассказывало, что детские сады и детские лагеря смогут заработать на третьем этапе снятия ограничений. Переход на него ожидается примерно к 15 июля.

Напомним, второй этап снятия ограничений начался в Калужской области 27 июня. Однако после этого коэффициент распространения коронавируса в нашем регионе начал увеличиваться. На 3 июля он составил 1,11, что не соответствует даже первому этапу. А для третьего нужно, чтобы он не превышал 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.

В субботу, 4 июля, в Калужской области подтвердили смерть от коронавируса ещё у троих человек. Общее количество заболевших выросло до 6272.

Полный текст постановления правительства Калужской области №512 от 03.07.2020:

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