Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 июля

В Калужской области 3 июля количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6170 до 6222. Болезнь нашли еще у 52 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За фиксирована новая смерть. Скончался 56-летний пациент из Жиздринского района. Это 45-я жертва эпидемии.
Список выздоровевших пополнили 111 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3801.
Лечение продолжают 2376 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные от регионального оперштаба.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 июля повысился до 1,11.
Тем временем
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