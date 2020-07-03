Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 июля

В Калужской области 3 июля количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6170 до 6222. Болезнь нашли еще у 52 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За фиксирована новая смерть. Скончался 56-летний пациент из Жиздринского района. Это 45-я жертва эпидемии.

Список выздоровевших пополнили 111 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3801.

Лечение продолжают 2376 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 578 (-49 к предыдущему дню),

Обнинск – 462 (-10),

Боровский район – 283 (+4),

Малоярославецкий район – 169 (+5),

Жуковский район – 161 (+2),

Людиновский район – 95 (+1),

Дзержинский район – 88 (-7),

Кировский район – 87 (-4),

Козельский район – 84 (-1),

Бабынинский район – 48 (-2),

Ферзиковский район – 46 (+1),

Сухиничский район – 41 (-2),

Жиздринский район – 32 (-1),

Юхновский район – 29 (+2),

Думиничский район – 27 (0),

Хвастовичский район – 18 (+1),

Мещовский район – 17 (0),

Мосальский район – 17 (0),

Ульяновский район – 17 (+1),

Перемышльский район – 16 (+1),

Тарусский район – 13 (-2),

Барятинский район – 11 (0),

Медынский район – 11 (0),

Спас-Деменский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные от регионального оперштаба.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 июля повысился до 1,11.

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