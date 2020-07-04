Опубликованы подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всего в списке жертв уже 48 жителей региона. Днём ранее скончался ещё один человек.

Региональный оперативный штаб утром 4 июля опубликовал данные об умерших - это жители Калуги 61 и 60 лет и 87-летний житель Обнинска.

Также стало известно, что выздоровели за последние сутки 176 калужан. За весь период справились с вирусом 3977 наших земляков.

Новых случаев заболевания в Калужской области 50. Всего COVID-19 подцепили 6272 калужанина.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июля.

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