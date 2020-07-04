В Калуге «Форд» врезался в арку рядом с центральным парком

Утром в субботу, 4 июля, на Старом Торге в Калуге легковой автомобиль «Форд» врезался в арку рядом с центральным парком культуры и отдыха.

- Летел со стороны Каменного моста и влетел в угол арки, от удара его развернуло, - написали очевидцы в калужской группе «Дорожный патруль» в социальной сети «ВКонтакте». В этом же сообществе опубликованы фото.

У машины разбита вся передняя часть. На месте работали сотрудники скорой, МЧС и ГИБДД. О состоянии водителя пока не сообщается.

Некоторое время движение на данном участке было затруднено.

Отметим, что арки – Западные и Восточные ворота Присутственных мест – только в этом году отреставрировали. До этого их ремонтировали в 2011 году. Сам ансамбль построен в конце XVIII-начале XIX веков.Сейчас в корпусах здания располагаются Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Калужская духовная семинария и резиденция митрополита Калужского и Боровского.

Очевидцы говорят, что рядом с разбитой машиной валяются бумаги, похожие на купюры.

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