В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всего в списке жертв уже 48 жителей региона, сообщили KP40 в субботу, 4 июля, в федеральном оперативном штабе. Днём ранее скончался ещё один человек.

Выздоровели ещё 176 калужан. За весь период справились с вирусом 3977 наших земляков.

На данный момент известно о 6222 заболевших. Региональный оперштаб обновит статистику после 11:00.

По всей России за сутки выявили 6 632 случая заболевания. Всего заразились 674 515 человек. Из них вылечились 446 879, умерли 10 027.

UPD. Опубликованы подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.

UPD2. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июля.

Тем временем

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