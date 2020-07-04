В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всего в списке жертв уже 48 жителей региона, сообщили KP40 в субботу, 4 июля, в федеральном оперативном штабе. Днём ранее скончался ещё один человек.
Выздоровели ещё 176 калужан. За весь период справились с вирусом 3977 наших земляков.
На данный момент известно о 6222 заболевших. Региональный оперштаб обновит статистику после 11:00.
По всей России за сутки выявили 6 632 случая заболевания. Всего заразились 674 515 человек. Из них вылечились 446 879, умерли 10 027.
UPD. Опубликованы подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.
UPD2. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июля.
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