Коронавирус в Калужской области, последние данные на 4 июля: скончались 45 человек

В Калужской области на данный момент выявили 6222 случая коронавируса. За сутки болезнь нашли еще у 52 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Зафиксирована новая смерть. Скончался 56-летний пациент из Жиздринского района. Это 45-я жертва эпидемии.

Список выздоровевших пополнили 111 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3801.

Лечение продолжают 2376 калужан. Больше всего - в Калуге (578), Обнинске (462), Боровском (283), Малоярославецком (169), Жуковском (161), Людиновском (95), Дзержинском (88) районах.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 июля повысился до 1,11.

Тем временем

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