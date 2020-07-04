Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июля

В субботу, 4 июля, количество заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось со вчерашних 6222 до 6272. Болезнь нашли еще у 50 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Зафиксированы три новые смерти. Скончались жители Калуги 61 и 60 лет, а также 87-летний житель Обнинска. Всего жертвами эпидемии стали 48 наших земляков.
Список выздоровевших пополнили 176 калужан. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3977.
Лечение продолжают 2247 человек. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 июля 2020 года.
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