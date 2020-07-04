Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июля

В субботу, 4 июля, количество заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось со вчерашних 6222 до 6272. Болезнь нашли еще у 50 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались жители Калуги 61 и 60 лет, а также 87-летний житель Обнинска. Всего жертвами эпидемии стали 48 наших земляков.

Список выздоровевших пополнили 176 калужан. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3977.

Лечение продолжают 2247 человек. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 541 (-37 к предыдущему дню),

Обнинск – 440 (-22),

Боровский район – 282 (-1),

Малоярославецкий район – 159 (-10),

Жуковский район – 150 (-11),

Людиновский район – 93 (-2),

Козельский район – 86 (+2),

Кировский район – 77 (-10),

Дзержинский район – 72 (-16),

Ферзиковский район – 45 (-1),

Сухиничский район – 40 (-1),

Бабынинский район – 34 (-14),

Жиздринский район – 33 (+1),

Юхновский район – 28 (-1),

Думиничский район – 27 (0),

Ульяновский район – 20 (+3),

Мещовский район – 17 (0),

Мосальский район – 17 (0),

Перемышльский район – 16 (0),

Тарусский район – 13 (0),

Барятинский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (-1),

Спас-Деменский район – 10 (0),

Хвастовичский район – 10 (-8),

Куйбышевский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0).

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