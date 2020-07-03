В Калужской области рассчитывают полностью открыть детские сады 15 июля

В Калужской области рассчитывают с 15 июля возобновить полноценную работу детских садов. Пока они продолжат функционировать в формате дежурных групп, рассказали в пятницу, 3 июля, в региональном министерстве образования и науки.

Однако принять всех детей в сады в середине июля смогут только в том случае, если к этому моменту Калужская область перейдёт на третий этап снятия ограничений, подчёркивают в министерстве.

Также на третьем этапе снятия ограничений смогут заработать детские лагеря и библиотеки.

Напомним, второй этап снятия ограничений начался в Калужской области 27 июня.

Однако после этого коэффициент распространения коронавируса в нашем регионе начал увеличиваться. На 3 июля он составил 1,11, что не соответствует даже первому этапу. А для третьего нужно, чтобы он не превышал 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.

В начале июля в Калужской области начало расти количество новых случаев коронавируса.

Напомним, школы в Калужской области закрыли в марте. Тогда же детские сады перевели на работу в формате дежурных групп. Малышей могли приводить только те родители, которые работали на тот момент.

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