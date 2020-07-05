Ревизия выявила в Калуге кучу проблем

21 марта 1837 года калужским губернатором стал Николай Васильевич Жуковский.

Из семьи врача

Жуковские — ​старинный дворянский род, внесённый в родословные книги Полтавской, Оренбургской, Тамбовской губерний.

Николай Васильевич Жуковский родился в 1794 году. Его отец ​Василий Григорьевич — ​один из первых челябинских врачей, известная в городе личность. Вместе с лекарем Степаном Андреевским он был приглашён в Челябинск для изучения неизвестной болезни. Принял участие в эксперименте по самозаражению Андреевского сибирской язвой, помог ему вылечиться. Получил звание лекаря и остался работать в Челябинске. Боролся с сибирской язвой, организовал первую в городе больницу. Был глубоко порядочным человеком, пользовался всеобщим уважением. Василий Григорьевич и его жена Александра Николаевна прожили здесь до конца своих дней.

Император Александр II дважды посещал Калугу, ещё будучи наследником российского престола.

Своему сыну Николаю Жуковские дали домашнее образование. Службу он начал в Челябинском уездном суде в чине губернского регистратора. Затем работал в канцелярии оренбургского военного губернатора, был дворянским заседателем в Челябинском земском суде, в канцелярии сибирского генерал-губернатора занимал должность начальника отделения.

После раздела Сибири на две самостоятельные административные части Жуковского назначили управляющим канцелярией генерал-губернатора Западной Сибири. В 1823 году он стал председателем Тобольского губернского правления. Затем его причислили к Министерству внутренних дел. В этом же году был произведён в действительные статские советники и назначен оренбургским гражданским губернатором.

Высокие гости

— Новому калужскому губернатору выпала честь принимать членов императорской фамилии, — ​пишет краевед Олег МОСИН. — Калугу в то время посетил путешествовавший по России наследник престола Александр Николаевич. В тот же день в его честь от лица калужского дворянства и купечества был дан бал. Наследник присутствовал на заседании Приказа общественного призрения, посетил Калужский артиллерийский полк, тюремный замок, выставку мануфактурных и естественных товаров и губернскую гимназию, Лаврентьев монастырь. На обратном пути в Петербург будущий император вновь проезжал через Калужскую губернию, посетил Козельск, где осмотрел парусинную фабрику Брюзгина, имение губернского предводителя дворянства, бывшего калужского губернатора Омельяненко. Побывал Александр Николаевич и в имении Полторацкого в селе Авчурино, в Малоярославце, Тарутино и Боровске.

19 октября 1837 года Калугу посетила возвращавшаяся из путешествия по России императрица Александра Фёдоровна. А 23 октября в городе побывала великая княгиня Елена Павловна.

О чём писали газеты

— В годы губернаторства Николая Васильевича Жуковского в Калуге выходят первые выпуски местной газеты. Давались сведения о ценах на различные продукты, поступлениях новых книг в книжные магазины и лавки, списки прибывших в гoрод и выбывших из него людей. Так, в 1839 году, например, фунт белуги I сорта стоил 55 копеек, II — ​всего 40. Севрюга была немного дешевле: I сорт — ​50 копеек за фунт, II сорт — ​30 копеек. Икра зернисто-плавная I сорта — ​2 рубля за фунт, II — ​1 руб. 80 коп., мешочно-паюсная, соответственно, 1 руб. 40 коп. и 1 руб. 20 коп. за фунт. А в книжном магазине купца Грудакова за 5 рублей можно было приобрести драматическое произведение Шекспира «Принц Гамлет». Вдвое дороже продавался томик комедии Грибоедова «Горе от ума».

В 1838 году в губернии учредили земскую почту. 27 июня 1841-го в Калуге заложили дом Дворянского собрания, на строительство которого собрали 200 тысяч рублей. В том же году Калужское женское благотворительное общество открыло Дом трудолюбия, а через год — ​детский приют.

«Наделала кутерьмы»

— Жена Николая Васильевича ​Елизавета Николаевна, ​как и другие губернаторши, занималась благотворительностью. Её преемница, Александра Осиповна Смирнова-Россет, писала по этому поводу Гоголю 14 января 1846 года: «Явилась сюда Жуковская, губернаторша, и завела все эти филантропические дома, комитеты, переписки набело, сношения с человеколюбивыми обществами, получала похвальные листы за добродетель и проч. Таким образом, я нашла уже подготовленную мне работу, но в таком виде, что душа моя не лежит ко всему этому».

Гоголь же в своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями» ещё более резко высказался по этому поводу: «…Жуковская завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьмы в Калуге».

Медлительность в делах

— 11 октября 1842 года в Калугу с ревизией прибыл сенатор Дмитрий Никитич Бегичев. Интересно, что в составе проверяющей комиссии был молодой чиновник Виктор Антонович Арцимович, будущий калужский губернатор. Результаты ревизии были обнародованы в сентябре 1843 года. Бегичев обнаружил в губернии много недостатков, особенно его возмутила чрезвычайная медлительность в исполнении дел в уездных и земских судах, в городских магистратах и в полиции, а также в городских Думах. 9 октября газеты писали: «…хотя следовало бы членов и секретарей сих мест отрешить от должности и предать суду Уголовной палаты, но, принимая в соображение, что многие из них только недавно вступили в должности и что оказавшиеся при ревизии беспорядки большей частью допущены предместниками их, ограничиться объявлением им строгого выговора». Руководителям учреждений предписывалось усилить надзор за деятельностью подчинённых. Проведённая ревизия могла повредить карьере калужского гyбернатора, однако этого не случилось. Ещё до объявления её результатов, 10 августа 1843 года, Николай Васильевич, получивший чин тайного советника, получил назначение санкт-петербургским гражданским губернатором. А управление Калужской губернией временно было возложено на вице-губернатора Александра Хитрово.

Скончался Николай Жуковский 15 марта 1852 года.

Эта статья была опубликована в №27 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.07.2020.