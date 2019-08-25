В Малоярославце убили ветерана Великой Отечественной войны

25.08.2019 10:03 313

Тело 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны было обнаружено в его квартире 20 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу.

24 августа по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний наркозависимый житель Малоярославца.

На преступление он пошел, чтобы похитить деньги ветерана. Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК России по Калужской области.