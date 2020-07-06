Новый участок улицы Московской перекроют на две недели

В понедельник, 6 июля, в Калуге около 15:00 частично ограничат движение на участке улицы Московской между улицами Азаровской и Поселковой. Об этом сообщает управление городского хозяйства.
Дорожные работы планируется завершить до 20 июля, предупреждают в горуправе.
Водителей просят учитывать возможные пробки при выборе маршрута.
Тем временем
В Калуге объявили о масштабных отключениях воды. Подробности.
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