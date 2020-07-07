В Калужской области 13 июля начнут сокращать койки для больных коронавирусом

Власти Калужской области приняли решение с 13 июля начать сокращать коечный фонд, который был организован для больных коронавирусом. Вечером в понедельник, 6 июля, об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба.

На данный момент свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 63,4%.

- Высвобождающиеся оборудованные места будут предоставлены для лечения людей с другими заболеваниями, - рассказали KP40 в правительстве региона.

За сутки в области проведено 719 лабораторных исследований, охват тестированием составил 91% на 100 тысяч населения. В ходе совещания обсуждался вопрос о необходимости тестирования сотрудников стационарных загородных оздоровительных лагерей и лагерей кратковременного пребывания школьников – это около двух тысяч специалистов.

Как мы уже рассказывали, с 6 июля в Калужской области сняли часть ограничений. Заработали библиотеки, музеи, выставочные залы, бани, сауны и пришкольные детские площадки с дневным пребыванием.

Перейти на третий этап снятия ограничений в Калужской области планируют к 15 июля. Тогда смогут в полноценном режиме заработать детские сады и откроются загородные детские лагеря.

На 6 июля количество выздоровевших от коронавируса в Калужской области превысило 4000. В больницах и на домашнем лечении остаются 2316 калужан.

Больницы и поликлиники Калужской области возобновили работу в обычном режме со 2 июля.

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