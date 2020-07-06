Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 июля

В Калужской области в понедельник, 6 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6321 до 6368. Болезнь нашли еще у 47 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано.

Вылечились ещё 27 калужан. Всего с болезнью справились 4004 человека.

Лечение продолжают 2316 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 556 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 449 (+2),

Боровский район – 284 (-1),

Малоярославецкий район – 167 (+2),

Жуковский район – 155 (+1),

Людиновский район – 97 (+1),

Козельский район – 94 (+6),

Кировский район – 78 (+1),

Дзержинский район – 73 (0),

Ферзиковский район – 46 (+1),

Сухиничский район – 42 (0),

Бабынинский район – 35 (+1),

Жиздринский район – 34 (+1),

Юхновский район – 31 (+1),

Думиничский район – 27 (0),

Ульяновский район – 21 (0),

Мещовский район – 19 (0),

Перемышльский район – 18 (0),

Мосальский район – 17 (0),

Тарусский район – 13 (0),

Спас-Деменский район – 12 (+1),

Барятинский район – 11 (0),

Медынский район – 11 (+1),

Хвастовичский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 6 июля составил 1,01.

Тем временем

В Калужской области открылись музеи, библиотеки и бани. Подробности.

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