Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 июля

В Калужской области в понедельник, 6 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6321 до 6368. Болезнь нашли еще у 47 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано.
Вылечились ещё 27 калужан. Всего с болезнью справились 4004 человека.
Лечение продолжают 2316 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 6 июля составил 1,01.
Тем временем
В Калужской области открылись музеи, библиотеки и бани. Подробности.
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