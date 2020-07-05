Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 5 июля

В воскресенье, 5 июля, количество заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось со вчерашних 6272 до 6321. Болезнь нашли еще у 49 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей и выздоровлений нет. В соответствующих списках по-прежнему 48 и 3977 калужан.

Лечение продолжают 2296 человек. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 554 (+13 к предыдущему дню),

Обнинск – 447 (+7),

Боровский район – 285 (+3),

Малоярославецкий район – 165 (+6),

Жуковский район – 154 (+4),

Людиновский район – 96 (+3),

Козельский район – 88 (+2),

Кировский район – 77 (0),

Дзержинский район – 73 (+1),

Ферзиковский район – 45 (0),

Сухиничский район – 42 (+2),

Бабынинский район – 34 (0),

Жиздринский район – 33 (0),

Юхновский район – 30 (+2),

Думиничский район – 27 (0),

Ульяновский район – 21 (+1),

Мещовский район – 19 (+2),

Перемышльский район – 18 (+2),

Мосальский район – 17 (0),

Тарусский район – 13 (0),

Барятинский район – 11 (0),

Спас-Деменский район – 11 (+1),

Медынский район – 10 (0),

Хвастовичский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 5 июля 2020 года.

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