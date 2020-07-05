Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 5 июля

В воскресенье, 5 июля, количество заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось со вчерашних 6272 до 6321. Болезнь нашли еще у 49 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей и выздоровлений нет. В соответствующих списках по-прежнему 48 и 3977 калужан.
Лечение продолжают 2296 человек. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 5 июля 2020 года.
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