В Калужской области количество выздоровевших от коронавируса превысило 4000

За последние сутки в Калужской области 27 человек вылечились от коронавируса. Всего в списке выздоровевших 4004 жителя нашего региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период эпидемии скончались 48 калужан.

На данный момент известно о 6321 заболевших в нашей области. Новые данные региональный орпештаб опубликует после 11:00.

По всей России за сутки выявили 6 611 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии - 687 862. Из них вылечились 454 329 человек, умерли 10 296.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 июля.

Тем временем

В Калужской области объявили о новом снятии ограничений с 6 июля. Подробности.

Задержаны курьеры, которые везли крупную партию «клубных» наркотиков в Калужскую область. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.