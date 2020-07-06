Задержаны курьеры, которые везли крупную партию «клубных» наркотиков в Калужскую область

ФСБ перехватила курьеров, которые везли 55 килограммов наркотиков на продажу в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга. В понедельник, 6 июля, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбы.

Три курьера с синтетическими наркотиками задержаны в Московской и Ярославской областях по пути из Ленинградской области.

- В тайниках их автомобилей изъято не менее 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов экстази в виде 23 тысяч таблеток, - говорится в сообщении ФСБ.

Изъятые наркотики планировалось продавать в Калужской, Московской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

В Калуге мужчина угнал машину, потому что до магазина было далеко идти. Подробности.