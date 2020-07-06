Калужанин угнал машину, потому что до магазина было далеко идти

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Его подозревают в угоне. Ему грозит до пяти лет колонии.

Калужанин попался полицейским, когда в пьяном виде ехал по городу за рулём авто. Инспектор ДПС заметил повреждения в районе замка зажигания. А проверка по базе показала, что машина принадлежит другому человеку.

- Фигурант, проходя мимо, обратил внимание на припаркованную во дворе машину, - рассказали в понедельник, 6 июля, в УМВД по Калужской области. - Открыв форточку на двери, он проник в салон, после чего разобрал замок зажигания, соединил провода, завел двигатель и поехал по городу. Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что чужим автомобилем он воспользовался, так как ему было далеко идти до места приобретения спиртного.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

В Калужской области нашли мёртвым пропавшего мужчину. Подробности.