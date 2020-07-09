В Калуге пропал 71-летний грибник

В ночь на четверг, 9 июля, в Калуге начались поиски 71-летнего Николая КОМАРОВА. Днём 8 июля мужчина ушёл в лес за грибами в районе деревни Жерело и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Размер обуви: 43.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, черные брюки, синяя бейсболка, туфли.

На место выехали волонтёры. Связаться с ними для помощи можно по телефону +79605157987.

Если вы что-либо знаете о пропавшем калужанине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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