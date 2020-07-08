В Калужской области пропал 43-летний мужчина

В городе Киров Калужской области пропал 43-летний Дмитрий ТИТОВ. В среду, 8 июля, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Мужчина 20 июня ушёл из дома и не вернулся

Приметы:

Рост: 178 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: серо-голубые.

Волосы: лысый.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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