В Калужской области пропал 43-летний мужчина

В городе Киров Калужской области пропал 43-летний Дмитрий ТИТОВ. В среду, 8 июля, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Мужчина 20 июня ушёл из дома и не вернулся
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