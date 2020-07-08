В Калуге назвали сроки нанесения дорожной разметки

Дорожную разметку в Калуге планируется нанести к 1 августа. В среду, 8 июля, об этом на заседании гордумы заявил начальник управления городского хозяйства Александра ШПИРЕНКО.

По его словам, на всех улицах первой категории и на подходах к школам работы будут выполнены с использованием термопластика.

Участники заседания пожаловались, что ремонтные работы на улице Московской в районе путепровода затрудняют движение.

Как рассказал временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ, в настоящее время работы ведутся и днём, и ночью.

Также поднимался вопрос пробок в калужском районе Турынино.

– Работы на улице Советской находятся на завершающей стадии, подрядчик укладывается в график, – пояснил Денисов, – городские власти делают всё возможное, но полностью избежать неудобств в ходе таких масштабных ремонтных работ не удастся.

Кроме того, чиновники пообещали потребовать от подрядчика исправить ситуацию на перекрёстке улиц Рылеева и Огарёва, где после дождей образуется огромная лужа.

Ранее мы рассказывали, что на дороге между Анненками и Силикатным нанесли кривую разметку.

Тем временем

Ещё один перекрёсток в Калуге оборудуют светофорами. Подробности.

В Калуге улицу Луначарского перекроют на 11 ночей. Подробности.

Попытка № 2: для установки понтона снова ищут подрядчика. Подробности.

Стихия разбушевалась в Калужской области: деревья упали на дома и дороги. Подробности.