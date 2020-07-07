Ещё один перекрёсток в Калуге оборудуют светофорами

В нынешнем году в Калуге оборудуют светофорами перекрёсток улиц Заводской и Хрустальной. В понедельник, 6 июля, на планёрке в городской управе об этом рассказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

– В этом году мы планируем установить шесть новых светофоров, пять из них – у образовательных учреждений и один светофор на перекрестке улиц Заводской и Хрустальной, - отметил он. - В настоящее время один светофор установлен, по установке второго ведутся работы. По четырем проводятся конкурсные процедуры.

Также до 1 сентября возле школ нанесут дорожную разметку «Пешеходный переход», надписи «Школа», а также надписи, дублирующая дорожный знак «Дети».

В целом в городе в 2020 году планируется нанести 80 тысяч квадратных метров разметки. Из них 50 тысяч – термопластиком, который не использовался с 2015 года.

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