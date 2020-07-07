Авария вызвала пробку в Анненках

Утром во вторник, 7 июля, авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок.

По предварительной информации, водитель «Хендай Акцент» врезался в попутный «Опель Астра».

ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что в ДТП пострадали как минимум два человека. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

Движение в сторону города от Мстихино до Анненок затруднено.

Тем временем

В Оке на территории Калуги нашли труп. Подробности.