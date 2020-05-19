В Калуге нанесли кривую разметку

В конце прошлой недели на дороге Анненки – Силикатный в Калуге нанесли разметку термопластиком. Однако автомобилистов она удивила – линия оказалась кривой. Это заметно даже невооруженным глазом.

- Работы выполнены с нарушением норм ГОСТ, - прокомментировали ситуацию во вторник, 19 мая, в МБУ «СМЭУ». - На некоторых участках присутствует смещение по оси более 5 сантиметров. Сегодня подготовили официальный документ о том, что данная работа не будет принята и, соответственно, оплачена, пока подрядчик не выполнит работу по требованиям норм ГОСТ. Срок устранения недостатков – до 5 суток.