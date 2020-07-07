В Калуге улицу Луначарского перекроют на 11 ночей

В Калуге улицу Луначарского ждут ночные перекрытия. Дорожные работы начнутся 15 июля, рассказали KP40 в городской управе.

Движение будет закрываться для транспорта с 23:00 до 5:00 следующего дня по следующему графику:

на участке от ул. Дзержинского до ул. Тульская в период с 15 по 17 июля 2020 г.;

на участке от ул. Тульская до пер. Старичков в период с 16 по 18 июля 2020 г.;

на участке от пер. Старичков до пер. Воскресенский в период с 17 по 19 июля 2020 г.;

на участке от пер. Воскресенский до ул. Никитина в период с 18 по 20 июля 2020 г.;

на участке от ул. Никитина до ул. Первомайская в период с 20 по 24 июля 2020г.;

на участке от ул. Первомайская до ул. Вилонова в период с 20 по 24 июля 2020г.;

на участке от ул. Вилонова до ул. Салтыкова-Щедрина в период с 23 по 26 июля.

В городской администрации подчёркивают, что на перекрытые участки будут пропускать спецтехнику экстренных служб. Остальных автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Тем временем

Ещё один перекрёсток в Калуге оборудуют светофорами. Также появились новости по разметке. Подробности.