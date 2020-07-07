В Калуге улицу Луначарского перекроют на 11 ночей

В Калуге улицу Луначарского ждут ночные перекрытия. Дорожные работы начнутся 15 июля, рассказали KP40 в городской управе.
Движение будет закрываться для транспорта с 23:00 до 5:00 следующего дня по следующему графику:
В городской администрации подчёркивают, что на перекрытые участки будут пропускать спецтехнику экстренных служб. Остальных автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
Тем временем
Ещё один перекрёсток в Калуге оборудуют светофорами. Также появились новости по разметке. Подробности.
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