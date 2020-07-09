Новую смерть от коронавируса подтвердили в Калужской области

За последние сутки в Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. Это 79-летний житель Калуги. Всего в списке жертв 49 жителей региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Вылечили ещё 107 пациентов. Всего с болезнью справились 4360 наших земляков.

Также подтвердили 51 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в списке заражённых 6509 жителей Калужской области.

По всей России за сутки подтвердили 6 509 новых случаев COVID-19. За весь период эпидемии - 707 301. Из них вылечились 481 316 (68%), умерли 10 843 человек (1,5%).

Тем временем

В Калужской области женщина отказалась рожать в больнице из-за боязни коронавируса. Подробности.

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