В Калужской области женщина отказалась рожать в больнице из-за боязни коронавируса

В среду, 8 июля, в обнинских СМИ появилась информация, что женщина в Калужской области родила ребёнка дома из-за страха заразиться коронавирусом. Ситуацию официально прокомментировали в Клинической больнице №8

- Клиническая больница №8 ответственно заявляет, что данная пациентка на учете по беременности в КБ №8 не состояла и у гинеколога не наблюдалась, - говорят медики. - Ранее за медицинской помощью в КБ №8 также не обращалась. Отказов в медицинской помощи не зафиксировано. Женщина была доставлена в роддом КБ №8 бригадой скорой медицинской помощи вместе с ребенком, который родился дома. Свое решение рожать в домашних условиях пациентка объяснила персоналу больницы собственным личным выбором.

Состояние новорождённого было тяжёлое. Его перевели в перинатальный центр в Калугу.

- По окончанию первых суток госпитализации женщина самостоятельно покинула роддом КБ №8, отказавшись от лечения и пребывания в медицинском стационаре, - отмечают в больнице. - В данный момент у нас сохраняется строгий противоэпидемический режим. Посещения пациентов запрещены. К работе допускается только здоровый медицинский персонал. Пациентки с респираторными симптомами и подтвержденной коронавирусной инфекцией в роддом не госпитализируются, а немедленно направляются бригадой скорой помощи на родоразрешение в Калужский городской родильный дом.

На данный момент в Калужской области подтвердили 6458 случаев коронавируса. Из них вылечились 65,9%. Скончались 48 пациентов.

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