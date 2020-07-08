Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 июля

В Калужской области в среду, 8 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6413 до 6458. Болезнь нашли ещё у 45 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 48 калужан.
Вылечились ещё 130 пациентов. Всего с болезнью справились 4253 человека (это 65,9% от заболевших).
Лечение продолжают 2157 калужанин. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 8 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 8 июля снизился до 0,9. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужно 0,5. (Кликните на график для просмотра большей версии).
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