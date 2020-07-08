Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 июля

В Калужской области в среду, 8 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6413 до 6458. Болезнь нашли ещё у 45 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 48 калужан.

Вылечились ещё 130 пациентов. Всего с болезнью справились 4253 человека (это 65,9% от заболевших).

Лечение продолжают 2157 калужанин. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 542 (-40 к предыдущему дню),

Обнинск – 360 (-10),

Боровский район – 269 (-16),

Малоярославецкий район – 160 (-3),

Жуковский район – 151 (-1),

Козельский район – 100 (0),

Людиновский район – 94 (-3),

Дзержинский район – 67 (-3),

Кировский район – 59 (-3),

Сухиничский район – 43 (+1),

Ферзиковский район – 42 (-4),

Жиздринский район – 36 (+1),

Бабынинский район – 34 (0),

Юхновский район – 31 (0),

Думиничский район – 26 (0),

Ульяновский район – 21 (0),

Мещовский район – 20 (0),

Перемышльский район – 18 (+1),

Спас-Деменский район – 13 (0),

Мосальский район – 12 (-5),

Тарусский район – 12 (0),

Барятинский район – 11 (0),

Медынский район – 11 (+1),

Куйбышевский район – 10 (+1),

Хвастовичский район – 8 (-2),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 8 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 8 июля снизился до 0,9. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужно 0,5. (Кликните на график для просмотра большей версии).

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