Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 июля

В Калужской области во вторник, 7 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6368 до 6413. Болезнь нашли ещё у 45 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 48 калужан.

Вылечились ещё 119 пациентов. Всего с болезнью справились 4123 человека (это 64,3% от заболевших).

Лечение продолжают 2242 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 582 (+26 к предыдущему дню),

Обнинск – 370 (-79),

Боровский район – 285 (+1),

Малоярославецкий район – 163 (-4),

Жуковский район – 152 (-3),

Козельский район – 100 (+6),

Людиновский район – 97 (0),

Дзержинский район – 70 (-3),

Кировский район – 62 (-16),

Ферзиковский район – 46 (0),

Сухиничский район – 42 (0),

Жиздринский район – 35 (+1),

Бабынинский район – 34 (-1),

Юхновский район – 31 (0),

Думиничский район – 26 (-1),

Ульяновский район – 21 (0),

Мещовский район – 20 (+1),

Мосальский район – 17 (0),

Перемышльский район – 17 (-1),

Спас-Деменский район – 13 (+1),

Тарусский район – 12 (-1),

Барятинский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (-1),

Хвастовичский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 7 июля снизился до 0,94.

Тем временем

В Калужской области 13 июля начнут сокращать койки для больных коронавирусом. Подробности.

В Калужской области 439 медработников заболели коронавирусом. Подробности.

В Калуге два человека утонули в Оке. Парня провожали в армию. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.