Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 июля

В Калужской области во вторник, 7 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6368 до 6413. Болезнь нашли ещё у 45 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 48 калужан.
Вылечились ещё 119 пациентов. Всего с болезнью справились 4123 человека (это 64,3% от заболевших).
Лечение продолжают 2242 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 7 июля снизился до 0,94.
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