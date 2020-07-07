В Калужской области за сутки 119 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области выздоровели от коронавируса 119 пациентов. Всего с опасной болезнью уже справились 4123 наших земляка, сообщили KP40 во вторник, 7 июля, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 48 человек.
На данный момент известно о 6368 заболевших. Обновлённая информация регионального оперштаба появится после 11:00.
По всей России за сутки выявили 6368 заражённых. За весь период - 694 230. Из них вылечились 463 880, умерли - 10 494 человека.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 июля.
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