В Калужской области 439 медработников заболели коронавирусом

В Калужской области 439 работников медицинских организаций, в которых лечат больных COVID-19, сами заразились коронавирусом. В понедельник, 6 июля, об этом рассказали на заседании правительства.

- Предусмотрена единовременная выплата стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения региона, заболевшим при исполнении должностных обязанностей новой коронавирусной инфекцией, - отмечают в правительстве региона. - В настоящее время ею воспользовались 439 человек.

Размер выплаты, напомним, составляет 10 тысяч рублей.

Месяц назад, 3 июня 2020 года, заболевших медиков было 234.

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