В Калужской области 234 медика заболели коронавирусом

В Калужской области коронавирус подтвердили у 234 медиков, которые работали с больными COVID-19. Вечером во вторник, 2 июня, об этом рассказали на заседании регионального оперативного штаба. По состоянию на 25 мая, напомним, в нашем регионе инфекцию подхватили 222 медицинских работника.

Всем заболевшим перечислена региональная выплата в 10 тысяч рублей, подчёркивают в правительстве.

Стимулирующие выплаты за май медикам и водителям скорой помощи были перечислены до 29 числа. Дополнительно по постановлению правительства России от 2 апреля 2020 г. № 415 область получила 75,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства были зачислены на банковские карты медработников 1 июня.

Тем временем

В Калужской области начали первый этап снятия ограничений. Подробности.

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