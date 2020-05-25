В Калужской области 222 медика заразились коронавирусом

В Калужской области 222 медика, работавших с больными коронавирусом, сами заразились COVID-19. В понедельник, 25 мая, об этом рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

Региональную выплату в 10 тысяч рублей получили 180 из них, уточнил врио губернатора Владислав Шапша. Остальным деньги обещают перечислить до конца недели.

- Все расчеты должны быть произведены в пятницу, - приводит слова главы региона пресс-служба правительства. - Прошу очень внимательно отнестись к этому. Для оформления выплат из фонда социального страхования нужно время. Наши 10 тысяч – это первая помощь тем, кто пострадал, выполняя свой служебный долг.

Напомним, всего в Калужской области на 25 мая выявлено 3459 случаев заболевания коронавирусом. 888 человек выздоровели, 26 умерли.

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