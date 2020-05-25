Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 мая

В Калужской области в понедельник, 25 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3459. За сутки опасную болезнь подтвердили у 105 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё четыре калужанина. Всего с болезнью уже справились 888 наших земляков.
Новых смертей не зафиксировано В списке жертв по-прежнему 26 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2545 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!