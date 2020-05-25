Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 мая

В Калужской области в понедельник, 25 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3459. За сутки опасную болезнь подтвердили у 105 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё четыре калужанина. Всего с болезнью уже справились 888 наших земляков.

Новых смертей не зафиксировано В списке жертв по-прежнему 26 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2545 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 659 (+29 к предыдущему дню),

Обнинск – 471 (+31),

Боровский район – 253 (+12),

Малоярославецкий район – 214 (+8),

Жуковский район – 157 (+4),

Кировский район – 117 (+2),

Дзержинский район – 89 (+1),

Людиновский район – 88 (+4),

Думиничский район – 76,

Бабынинский район – 62 (+1),

Козельский район – 51,

Износковский район – 44,

Мосальский район – 36,

Ферзиковский район – 34,

Перемышльский район – 31 (+1),

Медынский район – 28,

Мещовский район – 21,

Барятинский район – 20,

Тарусский район – 19 (+2),

Сухиничский район – 17 (+1),

Жиздринский район – 13,

Спас-Деменский район – 12 (+2),

Юхновский район – 10,

Хвастовичский район – 10 (+1),

Ульяновский район – 7,

Куйбышевский район – 6 (+2).

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