За сутки в Калужской области 105 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 105 случаев заболевания коронавирусом. В нашем регионе уже 3459 случаев заражения, сообщил 25 мая врио губернатора Владислав ШАПША. Больше всего случаев Калуге и Обнинске.

Новых смертей за сутки не зафиксировано. Вылечились ещё четверо. Всего уже 888 наших земляков справились с болезнью.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 мая.

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