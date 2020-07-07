Коронавирус в Калужской области, последние данные на 7 июля: вылечились 4004 человека

На данный момент в Калужской области выявили 6368 случаев коронавируса. За последние сутки болезнь нашли еще у 47 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано.

Вылечились ещё 27 калужан. Всего с болезнью справились 4004 человека.

Лечение на 7 июля продолжают 2316 калужан. Больше всего - в Калуге (556), Обнинске (449), Боровском (284), Малоярославецком (167), Жуковском (155), Людиновском (97), Козельском (94), Кировском (78) и Дзержинском (73) районах.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области составляет 1,01.

Тем временем

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