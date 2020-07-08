В Калужской области за сутки 130 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области выздоровели от коронавируса ещё 130 человек. Всего с болезнью уже справились 4253 калужанина, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 48 наших земляков.
На данный момент известно о 6413 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперштаба появятся после 11:00.
По всей России за сутки заболели 6562 человека. За весь период - 700 792 случая. Из них вылечились 472 511, умерли 10 667.
Тем временем
В Калужской области 13 июля начнут сокращать койки для больных коронавирусом. Подробности.
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