В Калужской области за сутки 130 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области выздоровели от коронавируса ещё 130 человек. Всего с болезнью уже справились 4253 калужанина, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 48 наших земляков.

На данный момент известно о 6413 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперштаба появятся после 11:00.

По всей России за сутки заболели 6562 человека. За весь период - 700 792 случая. Из них вылечились 472 511, умерли 10 667.

Тем временем

В Калужской области 13 июля начнут сокращать койки для больных коронавирусом. Подробности.

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