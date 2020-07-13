В Калуге дорожные работы остановили движение на улице Московской

Утром в понедельник, 13 июля, движение на улице Московской в Калуге в районе путепровода затруднено.

Автомобилисты, желающие попасть в центр города, встали в пробку, которая растянулась на километр.

В последние дни там проходят дорожные работы. Для машин оставили только одну полосу. Движение на участке от Азаровской до Поселковой будет ограничено до 20 июля.

Видео пробки на улице Московской 13 июля 2020 года выложили в группе «Калуга за рулём».

Ранее мы рассказывали, что перекрытия на других участках улицы Московской продлили до 20 июля.

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