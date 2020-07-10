В Калуге перекрытия на улице Московской продлили до 20 июля

Как мы уже рассказывали, 3 июля в Калуге закрыли проезд по 500-метровому участку улицы Московской – от дублёра улицы Баррикад до улицы Карла Либкнехта. Это связано с проведением ремонтных работ, которые должны были завершиться 10 июля. Однако сегодня городская управа сообщила, что срок проведения ремонта продлён до 12 июля.

- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск машин лиц, проживающих в жилых домах, и спецтехники экстренных служб, - говорится в сообщении администрации. - Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кроме того, стало известно, что с 13 по 20 июля будет закрыт проезд по участку улицы Московской от улицы Карла Либкнехта до улицы Билибина.

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